Пятые совместные учения десантников России и Египта завершились под Каиром

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Пятые совместные тактические учения десантников России и Египта "Защитники дружбы - 2021", проходившие с 17 октября с участием военно-транспортной авиации двух стран, завершились под Каиром. Торжественная церемония закрытия прошла на базе парашютно-десантных войск арабской республики в районе города Иншас в 60 км к востоку от египетской столицы, сообщили ТАСС в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Участие в ней приняли командующие Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков и парашютно-десантными войсками вооруженных сил Египта дивизионный генерал Атыф Ибрагим Мады, которые поздравили военнослужащих с успешным окончанием учений, поблагодарив за высокую профессиональную выучку. На плац парашютно-десантной бригады АРЕ был совершен "прыжок дружбы" на управляемых парашютах типа "крыло" с государственными флагами России и Египта, флагами ВДВ России и ПДВ Египта.

"Поздравляю всех с окончанием совместного тактического учения с десантированием и боевой стрельбой. Особенно хочу подчеркнуть, что военнослужащие вооруженных сил России и Египта показали высокую профессиональную подготовку в ходе совместных учений, а тема этих учений свидетельствует о важности отработки таких совместных действий по борьбе с международным терроризмом, - сказал во время церемонии генерал-полковник Сердюков. - Хочу, в первую очередь, поблагодарить командующего парашютно-десантными войсками ВС Египта за отличную организацию совместного учения. Мы обязательно продолжим наше сотрудничество и в следующем году проведем такое же учение на территории Российской Федерации. Я благодарю всех военнослужащих за выучку, смелость, отвагу и высокую подготовку, - подчеркнул генерал-полковник Сердюков".

В свою очередь, египетский генерал констатировал, что "Защитники дружбы - 2021" достигали всех поставленных целей. "Теперь, когда они окончены, мы изучим все положительные моменты и недочеты, чтобы предстоящие в России учения были еще лучше", - подчеркнул генерал Мады.

На заключительном военно-спортивном празднике перед участниками тактического учения выступил военный оркестр и ансамбль армии Египта. В завершении концертной программы ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск исполнил главную песню ВДВ - "Синева".

История учений

Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы" в этом году проводились в пятый раз. Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил АРЕ в них было задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты Ил-76МД ВКС России и С-130 "Геркулес", "Каса С-295", тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук", вертолеты Ми-17 и "Командос" ВВС Египта, армейские джипы "Хаммер" и "TGL".

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрия в Арабской республике в 2016 году. В 2017 году совместное учение было проведено в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск. В 2018 в Египте участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром. В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Учение прошло на полигоне "Дубровичи" Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.