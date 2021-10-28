На Кубани впервые провели видеотрансляцию экзамена на получение крапового берета

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обеспечили с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "Око" трансляцию прохождения военнослужащими квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. Трансляция передавалась на экраны в учебном центре горной подготовки специального назначения в Краснодарском крае для оценки претендентов, сообщили журналистам в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ. Трансляция в регионе обеспечивалась впервые за историю сдачи экзаменов на право ношения краповых беретов.

"65 бойцов отрядов специального назначения округа войск национальной гвардии Российской Федерации заявили о своем желании принять участие в финальном этапе экзамена на профессионализм и силу воли, состоявшемся в учебном центре горной подготовки специального назначения в Краснодарском крае. Специалисты кубанского управления Росгвардии с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе привязного аэростата "Око" обеспечили трансляцию прохождения военнослужащими 10-километрового марш-броска, сдачу ими нормативов высотной подготовке и тактику действий на специальной штурмовой полосе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что за ходом квалификационных испытаний наблюдали командующий Южным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Турченюк, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю генерал-майор Георгий Медоев и другие руководители территориальных органов ведомства. По итогам предварительного отбора на сдачу нормативов вышли 43 военнослужащих, из которых по итогам прохождения всех испытаний, включая стрельбу из автомата Калашникова и пистолета, рукопашный боя и другие, десять росгвардейцев завоевали право носить краповый берет.

"Двое из них - наши ребята из Краснодарского края. После завершения испытаний пообщался с кубанскими спецназовцами, поздравил их. Пока в рядах российских войск есть такие ребята, мы можем уверенно строить мирное будущее", - сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что трансляция квалификационных испытаний с помощью комплекса высотного видеонаблюдения на базе аэростата "Око" в регионе проводилась впервые.

Комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО" подразделения Росгвардии применяли для обеспечения безопасности в ходе важных массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу FIFA-2018, международный авиакосмический салон МАКС и другие.