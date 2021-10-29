"Вертолеты России" отремонтировали шесть перуанских вертолетов Ми-17

ЛИМА, 29 октября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") выполнил ремонт шести вертолетов Ми-17-1В Военно-воздушных сил Перу. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщили в пресс-службе "Вертолетов России".

"Для поддержания высокой летной годности вертолетного парка Республики Перу холдинг "Вертолеты России" в 2019-2021 годах выполнил ремонт шести вертолетов Ми-17-1В на базе ВВС Перу SEMAN в г. Лиме", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в холдинге, ремонт позволил существенно продлить срок эксплуатации машин. "Межремонтный срок службы данных машин был продлен на 8 лет", - сообщили в пресс-службе.

Перу является одним из крупнейших латиноамериканских операторов военно-транспортных вертолетов семейства Ми-17 российского производства.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 проходит до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в городе Лима. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года.