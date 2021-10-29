Новейший патрульный корабль Черноморского флота впервые вышел в море для испытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", построенный для Черноморского флота, в первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Выход в акваторию Черного моря состоялся из военной гавани Новороссийской военно-морской базы. Испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приемом корабля в состав Военно-морского флота, который планируется осуществить в конце текущего года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе первого этапа испытаний в море будет проверена работа систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля. Перед началом испытаний экипаж корабля освоил навыки проведения швартовых операций, эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем, устройств и механизмов фрегата.

"После завершения данного этапа ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний", - добавили на флоте.

Корабли проекта 22160 спроектированы ОАО "Северное проектно-конструкторское бюро" (город Санкт-Петербург) и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а также для решения задач эскортной и антипиратской деятельности и выполнения поисково-спасательных функций. Имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку, зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолетов Ка-27ПС.

Патрульный корабль "Сергей Котов", названный в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. В составе Новороссийской базы ЧФ уже есть три корабля проекта 22160: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".