Минобороны показало кадры стрельбы из комплексов С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минобороны показало кадры боевых пусков новейших ракетных зенитных систем (ЗРС) С-300В4 и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" и "Тор-М2".

Военное ведомство опубликовало видео масштабных учений по противовоздушной обороне (ПВО) с боевыми пусками ЗРС дальнего и ЗРС среднего и ближнего действия, которые прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Некоторые кадры стрельб сняты с квадрокоптера.

На первом рубеже эшелонированной обороны дивизионы ЗРС С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км.

На втором рубеже боевые расчёты комплексов войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3" и дивизионы ЗРК "Тор-М2" выполнили боевые пуски ракет, отразив атаку крылатых ракет условного противника, летевших на предельно малых высотах. Также боевые расчеты "Бук-М3" и "Тор-М2" поражали высокоскоростные групповые цели, имитирующие налет авиации на дальности от 10 до 40 км.

По данным Минобороны, дивизионы "Тор-М2" выполнили боевые пуски по групповым воздушным целям, имитирующим налёт "роя" беспилотных летательных аппаратов условного противника на дальности до 15 км.

Всего в ходе учения зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от семи метров до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от трех до 50 км. К учениям ПВ было привлечено более 1 тыс. военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники.