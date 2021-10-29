Учебный корабль "Смольный" прибыл в Балтийск из морского похода в Ла-Манш

КАЛИНИНГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" ошвартовался в Военной гавани Балтийска в Калининградской области после выполнения задач дальнего похода, сообщила в пятницу пресс-служба флота.

"За время 22-дневного плавания по маршруту Балтийск - пролив Ла-Манш - Балтийск морскую практику на "Смольном" прошли 128 курсантов и 17 офицеров Калининградского высшего военно-морского учебного заведения Военного учебно-научного центра ВМФ", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, курсанты несли специальные вахты на корабле, отрабатывали учения по борьбе за живучесть, выполняли функциональные обязанности командира отделения в соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ и корабельных расписаний.

В морской поход УК "Смольный" вышел из Кронштадта в начале октября. После приема на борт в главной базе флота калининградских курсантов корабль преодолел 3 907 морских миль по маршруту Балтийск - пролив Ла-Манш - Балтийск.

"После непродолжительной стоянки и пополнения необходимых запасов корабль выйдет в море для совершения межбазового перехода из Балтийска в порт Кронштадт", - сказали в пресс-службе.