{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин на следующей неделе проведет военные совещания в Сочи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале ноября проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Командир атомной подлодки: гарантий, что вернемся с боевого дежурства, никто не давал
45 лет назад, 31 октября 1976 года, в строй вступил первый атомный подводный ракетоносец проекта 667БДР — К-441. Субмарина с 16 межконтинентальными баллистическими ракетами несколько десятилетий была одним из ключевых элементов стратегических ядерных сил России. Воспоминаниями о службе на подлодках проекта 667 с корреспондентом ТАСС поделился ветеран-подводник Александр Чураковский
Командир атомной подлодки: гарантий, что вернемся с боевого дежурства, никто не давал
Читать полностью