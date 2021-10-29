Путин на следующей неделе проведет военные совещания в Сочи

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в начале ноября проведет в Сочи традиционную серию военных совещаний. Об этом ТАСС заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

Глава государства традиционно дважды в год собирает руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. Последняя серия таких совещаний состоялась в мае текущего года.