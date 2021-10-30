Источник: госиспытания гиперзвукового "Циркона" с надводного носителя начнутся в ноябре

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Государственные испытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя - фрегата "Адмирал Горшков" - начнутся в ноябре этого года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны РФ.

Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение

"Государственные испытания "Циркона" начнутся в ноябре и продолжатся в декабре 2021 года. Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям", - сказал он.

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

По словам собеседника агентства, если пуски будут успешными, будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей.

Проведенные 4 октября два пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск" открыли дорогу государственным испытаниям ракеты с надводного носителя - фрегата "Адмирал Горшков". Первоначально предполагалось, что в 2021 году будут выполнены один-два пуска. 29 сентября другой источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания этой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" были успешно завершены.

На форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству. Этот контракт будет выполнен до 2025 года.