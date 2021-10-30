Центр обслуживания российских вертолетов в Перу может стать региональным

ЛИМА, 30 октября. /ТАСС/. Центр обслуживания российских вертолетов семейства "Ми", который создается в Перу может стать региональным хабом технического обслуживания произведенной в РФ вертолетной техники в Латинской Америке. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"В перуанском городе Ла-Хойя продолжается строительство сервисно-технического центра для обслуживания и ремонта вертолетной техники. По нашим оценкам, запуск центра и вывод его на проектную мощность станет серьезным подспорьем для Перу в отношении поддержания в исправном состоянии вертолетного парка страны. Кроме этого, в перспективе Центр может получить статус регионального с учетом количества эксплуатируемых в латиноамериканском регионе вертолетов российского производства", - сказал Пунчук.

Как отметил замглавы ФСВТС, данный проект реализуется совместно с перуанской стороной. "Окончательный ввод в строй этого объекта запланирован на конец 2021 года. Проект реализуется совместно - перуанская сторона выполняет строительные работы", - добавил Пунчук.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 проходит до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года.