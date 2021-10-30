Черноморский флот следит за действиями эсминца ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Черноморский флот следит за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего сегодня в Черное море. Об этом сообщили журналистам в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября", - сказали в центре.

Ранее Шестой флот США сообщил, что в Черное море направился эсминец ВМС США Porter для совместных операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Кроме того, по заявлению флота, в Черное море направляется флагманский командный корабль Mount Whitney для совместных операций с силами НАТО.