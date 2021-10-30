Фрегат "Адмирал Эссен" ЧФ возвращается из Средиземного моря в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" проходит черноморские проливы, возвращаясь из Средиземного моря в главную базу Черноморского флота Севастополь, говорится в субботу в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Фрегат "Адмирал Эссен" осуществляет прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль совершает плановый переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации город-герой Севастополь после выполнения комплекса задач в составе сил постоянной группировки Военно-морского флота России в дальней морской зоне", - сообщили на флоте.

Уточняется, что экипаж корабля, находясь в акватории Средиземного моря и демонстрируя Военно-морской флаг России, выполнял комплекс различных задач. В частности, он вел наблюдение за корабельными группировками ВМС иностранных государств, выполнял задачи охраны и обороны пункта базирования. Также "Адмирал Эссен" принял участие в проходившей в Стамбуле крупнейшей Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021.

Добавляется, что после прибытия в пункт базирования корабль пополнит материальные запасы, проведет плановый технический осмотр и продолжит выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота.

"Адмирал Эссен" представляет новую серию фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевиков) дальней морской зоны, предназначенных для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.