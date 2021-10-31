Россия и Бразилия продолжают обсуждать закупку ЗРПК "Панцирь-С1"

ЛИМА, 31 октября. /ТАСС/. Россия и Бразилия продолжают обсуждать вопрос вероятной закупки латиноамериканской страной зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1". Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"В настоящее время вопрос приобретения бразильской стороной "Панциря" не снят с повестки дня и продолжает обсуждаться", - сказал Пунчук.

Как отметил замглавы ФСВТС, ранее Бразилия проявила интерес к закупке ЗРПК "Панцирь-С1". "Бразилия активно прорабатывала вопрос приобретения современного российского комплекса "Панцирь-С1". Это было связано с необходимостью обеспечения безопасности проводимых в то время в стране важных международных мероприятий", - сообщил Пунчук.

Переговоры о приобретении Бразилией российских ЗРПК ведутся с 2013 года. В мае 2016 года Александр Фомин, занимавший тогда пост главы ФСВТС, заявлял, что РФ готова к поставкам в Бразилию комплексов "Панцирь", но контракт пока не подписан из-за внутренних проблем в этой стране.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" способны поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении на высоте до 15 км. Эффективная дальность стрельбы артиллерией достигает 4 км. Скорострельность артиллерийского зенитного автомата калибра 30 мм составляет до 5 тыс. выстрелов в минуту.