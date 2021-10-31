ГК "Калашников" ведет переговоры о совместном производстве оружия в Латинской Америке

ЛИМА /Перу/, 31 октября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" ведет переговоры с рядом латиноамериканских компаний об организации совместного производства стрелкового оружия. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщили в пресс-службе ГК "Калашников".

"Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний о возможности организации совместного производства, но твердых договоренностей пока нет", - сказали в ГК "Калашников".

Как отметили в пресс-службе, ГК готова рассмотреть возможность организации совместного производства стрелкового оружия в странах Латинской Америки, в том числе в Бразилии. "ГК "Калашников" готова рассмотреть вопросы организации лицензионного производства в странах Латинской Америки, например, в Бразилии", - сообщили в "Калашникове".

В ГК подчеркнули, что в ближайшей перспективе откроется завод по производству автоматов Калашникова сотой серии в Венесуэле.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. Выставка проводится с 2007 года раз в два года.