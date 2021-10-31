ГК "Калашников" предполагает участвовать в тендере на поставку Бразилии штурмовых катеров

ЛИМА, 31 октября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Калашников" намерена принять участие в тендере на поставку Бразилии штурмовых катеров. Об этом ТАСС в ходе международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщили в пресс-службе ГК "Калашников".

"Мы ожидаем, что до конца 2021 года в Бразилии будут открыты два тендера на суда такого типа. ГК "Калашников" планирует принять в них участие", - сказали в ГК.

Как отметили в пресс-службе, ГК развивает направление штурмовых лодок. "На форуме "Армия-2021" мы представили еще одну новинку производства "Рыбинской верфи" (входит в ГК "Калашников") - надувную штурмовую лодку. В ходе форума демоцентр ГК "Калашников" посетило большое количество иностранных делегаций, в том числе из стран Латинской Америки. Но говорить о конкретике пока преждевременно", - отметили в ГК.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в Лиме. Выставка проводится с 2007 года раз в два года.