Источник: АПЛ "Новосибирск" до конца года выполнит минимум четыре пуска крылатых ракет

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Новосибирск" До передачи Военно-морскому флоту России в ходе государственных испытаний в ближайшие два месяца выполнит как минимум четыре пуска крылатых ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Подлодка "Новосибирск" планируется к передаче российскому флоту до завершения текущего года. За это время будет выполнено как минимум четыре пуска крылатых ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ", в том числе один залповый с использованием ракет обоих типов", - сказал он.

По его словам, практические работы планируется выполнить ориентировочно начиная с середины ноября с выполнением как одиночных пусков, так и залпового. Стрельба будет вестись как по береговым целям, так и по надводным, как с надводного, так и с подводного положения.

Собеседник агентства также подчеркнул, что пуски находящейся на испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" в ходе госиспытаний АПЛ "Новосибирск" выполнять не планируется.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

О подлодке

АПЛ "Новосибирск" впервые вышла в море на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в июле 2021 года. В ходе Международного военно-морского салона глава ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что после завершения ЗХИ у этой подлодки начнутся государственные испытания и в конце 2021 года ее планируют передать флоту.

"Новосибирск" - первая серийная субмарина проекта 885М "Ясень-М". Была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие кораблей этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". В перспективе они получат гиперзвуковые ракеты "Циркон", испытания которых начались с АПЛ "Северодвинск" семейства "Ясень" в начале октября 2021 года.

Головная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" была передана Северному флоту 7 мая 2021 года. 30 июля на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялся спуск на воду подлодки "Красноярск" этого же проекта.