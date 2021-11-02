Ручные пулеметы Калашникова. Как в России создается инновационное стрелковое оружие

В 2021 году исполняется 60 лет с момента принятия на вооружение Советской армии ручного пулемета Калашникова (РПК). Долгие годы он был самым легким в мире и зарекомендовал себя как мощное и простое оружие. Сегодня идеи знаменитого на весь мир оружейника Михаила Калашникова воплощены в новых российских пулеметах РПК-16 и РПЛ-20. Об их главных преимуществах — в материале ТАСС

РПК Начиная с Первой мировой войны ручной пулемет зарекомендовал себя как весьма эффективное оружие для поражения пехоты противника. Благодаря возможности вести интенсивный автоматический огонь даже один пулемет мог заставить противника отступить. Однако в то время эффективно использовать это оружие мог далеко не каждый. Во-первых, необходимо было обладать большой физической силой (вес первых ручных пулеметов достигал 18 кг), во-вторых, стрельба из такого вида оружия требовала специальных навыков. Ко Второй мировой во многих странах, включая СССР, велись работы по созданию легких ручных пулеметов. В 1949 году на вооружение Советской армии был принят ручной пулемет Дегтярева (РПД-44) с ленточной подачей патронов. Весил он около 7,4 кг.

Позднее, в 1961 году, на смену РПД-44 пришел ручной пулемет Калашникова (РПК) с магазинной подачей патронов.



Преимущество РПК было в том, что он во многом был схож со стоящим на вооружении автоматом Калашникова (АК), их узлы и детали были по большей части взаимозаменяемы, что позволило снизить стоимость образцов в условиях массового производства и упростить ремонт. Среди главных отличий РПК от АК — удлиненный ствол, складные сошки и штатный магазин большей емкости. Дальность прямого выстрела из РПК по ростовой цели (170 см) — 640 м, прицельная дальность (соответствующая максимальному увеличению прицела оружия) — 1000 м. Ручной пулемет Калашникова применялся во многих вооруженных конфликтах последних десятилетий. Производство РПК в модифицированном варианте ведется в России на Заводе им. Дегтярева в Коврове, а также на Украине, в Азербайджане, Болгарии, Иране, Китае, Румынии, Сербии и Судане. Новый калибр В 1970-е годы в СССР начался новый этап развития отечественного боевого стрелкового оружия. На вооружение поступил малоимпульсный патрон 5,45 x 39 мм, главным достоинством которого, по сравнению с патроном 7,62 х 39 мм, стала пониженная отдача при выстреле, меньший вес и лучшая настильность (характеристика огнестрельного оружия, обеспечивающая движение пули по траектории, максимально близкой к прямой).

Описание Пулемёт РПК-74 с прибором ночного видения © ТАСС

Так в советском военном арсенале в начале 1974 года появился 5,45-мм комплекс, состоявший из автомата АК-74 и ручного пулемета Калашникова РПК-74. Оружейникам удалось добиться более точной стрельбы, но при этом, как отмечает военный эксперт Николай Литовкин, значительно улучшить массогабаритные характеристики пулемета в те годы конструкторам не удалось.

У РПК-74 были хорошие боевые возможности, но опыт вооруженных конфликтов XXI века показал, что Российской армии необходимо новое оружие огневой поддержки, которое должно обеспечить возможность установки различных прицельных комплексов для эффективного круглосуточного применения, быть при этом компактным, оснащенным телескопическим прикладом и новыми органами управления, а также за счет применения новой компоновочной схемы обеспечивать большую, чем у РПК-74, стабильность средней точки попадания Николай Литовкин военный эксперт

РПК-16 По словам представителей концерна "Калашников", концепт нового ручного пулемета был сформирован к 2015 году. Вместе с новыми прицелами и стволами в пулемете предусматривался магазин повышенной вместимости на 100 патронов, а также дополнительное снаряжение, позволяющее адаптировать пулемет к экипировке военнослужащего.

Концерн "Калашников" наряду с другими предприятиями-разработчиками также включился в эту работу. Отрабатывалось несколько компоновочных решений, включая схемы с магазинной подачей, а также с комбинированной подачей из ленты и из магазина Сергей Уржумцев главный конструктор концерна "Калашников"

В 2016 году "Калашников" создал РПК-16 — легкий ручной пулемет под патрон 5,45 х 39 мм, разработанный в развитие новой версии автомата АК-12. Впервые он был представлен широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". По данным производителя, оружие, которое можно использовать одновременно как ручной пулемет, и как штурмовую винтовку, создали на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

По данным концерна "Калашников", в отличие от автомата РПК-16 предназначен для более высокой плотности автоматического огня и большей эффективной дальности стрельбы. Основной способ применения РПК-16 — стрельба с упора (с сошек) с сохранением возможности ведения огня с рук. При этом, как отмечают разработчики, любой боец, знакомый с автоматами Калашникова, сможет сразу же без проблем начать эксплуатировать и этот пулемет.

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РПК-16 оснащен телескопическим четырехпозиционным прикладом, который складывается влево. Планка Пикатинни (рельсовое крепление для прицелов и прочих принадлежностей) на крышке ствольной коробки жестко крепится в двух местах, обеспечивая стабильную среднюю точку попадания при снятии и установке.

' YouTube/Калашников'

Для пулемета впервые в истории отечественного оружия разработаны два типа стволов — длинный и короткий (штурмовой). Их можно менять при неполной разборке оружия буквально за пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке — поперечным клином. Питание патронами — из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5,45 мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов. Пулемет может комплектоваться прибором малошумной стрельбы (глушителем) для проведения специальных операций.

Спустя много лет в стране появился по-настоящему современный ручной пулемет. На него возможно установить любой прицельный комплекс, пулемет универсален и позволяет использовать магазины от АК-74 Николай Литовкин военный эксперт

Сочетание штатного оптического прицела, тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора дает возможность при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог снайперской винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров. В начале 2018 года бывший генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС о том, что концерн и Министерство обороны Российской Федерации подписали контракт на поставку новейших ручных пулеметов РПК-16. РПЛ-20 По итогам опытной эксплуатации РПК-16 Министерство обороны уточнило требования к оружию. Главным из них стала замена магазина барабанного типа на ленточный, чтобы максимально облегчить вес пулемета.

С учетом всех замечаний "Калашников" представил новую модель, которая получила название РПЛ-20 — ручной пулемет ленточный 20-го года. В версии, которая сейчас проходит испытания, предусмотрена смена ствола, установлен двухсторонний предохранитель, складной приклад с регулируемой щекой. Был существенно уменьшен и вес оружия. Чтобы повысить устойчивость пулемета при ведении огня, в том числе при стрельбе из неустойчивых положений, конструкторы уменьшили расстояние между осями канала ствола и газового двигателя.

' YouTube/Калашников'

Длина планки Пикатинни на основной корпусной детали пулемета позволяет устанавливать как современные, так и перспективные прицельно-приборные комплексы. Конструкция пулемета обеспечивает стабильность планки относительно ствола, такое решение призвано уменьшить погрешности при ведении стрельбы.

РПЛ-20 имеет модульную конструкцию, есть возможность замены стволов и смены калибров. Это, можно сказать, конструктор, который в будущем позволит расширить тактические возможности РПЛ-20 и повысить его модернизационный потенциал Сергей Уржумцев главный конструктор концерна "Калашников"