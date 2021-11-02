Ручные пулеметы Калашникова. Как в России создается инновационное стрелковое оружие

РПК
Начиная с Первой мировой войны ручной пулемет зарекомендовал себя как весьма эффективное оружие для поражения пехоты противника. Благодаря возможности вести интенсивный автоматический огонь даже один пулемет мог заставить противника отступить. Однако в то время эффективно использовать это оружие мог далеко не каждый. Во-первых, необходимо было обладать большой физической силой (вес первых ручных пулеметов достигал 18 кг), во-вторых, стрельба из такого вида оружия требовала специальных навыков.
Ко Второй мировой во многих странах, включая СССР, велись работы по созданию легких ручных пулеметов. В 1949 году на вооружение Советской армии был принят ручной пулемет Дегтярева (РПД-44) с ленточной подачей патронов. Весил он около 7,4 кг.
Позднее, в 1961 году, на смену РПД-44 пришел ручной пулемет Калашникова (РПК) с магазинной подачей патронов.
Преимущество РПК было в том, что он во многом был схож со стоящим на вооружении автоматом Калашникова (АК), их узлы и детали были по большей части взаимозаменяемы, что позволило снизить стоимость образцов в условиях массового производства и упростить ремонт.
Среди главных отличий РПК от АК — удлиненный ствол, складные сошки и штатный магазин большей емкости. Дальность прямого выстрела из РПК по ростовой цели (170 см) — 640 м, прицельная дальность (соответствующая максимальному увеличению прицела оружия) — 1000 м.
Ручной пулемет Калашникова применялся во многих вооруженных конфликтах последних десятилетий. Производство РПК в модифицированном варианте ведется в России на Заводе им. Дегтярева в Коврове, а также на Украине, в Азербайджане, Болгарии, Иране, Китае, Румынии, Сербии и Судане.
Новый калибр
В 1970-е годы в СССР начался новый этап развития отечественного боевого стрелкового оружия. На вооружение поступил малоимпульсный патрон 5,45 x 39 мм, главным достоинством которого, по сравнению с патроном 7,62 х 39 мм, стала пониженная отдача при выстреле, меньший вес и лучшая настильность (характеристика огнестрельного оружия, обеспечивающая движение пули по траектории, максимально близкой к прямой).
Так в советском военном арсенале в начале 1974 года появился 5,45-мм комплекс, состоявший из автомата АК-74 и ручного пулемета Калашникова РПК-74. Оружейникам удалось добиться более точной стрельбы, но при этом, как отмечает военный эксперт Николай Литовкин, значительно улучшить массогабаритные характеристики пулемета в те годы конструкторам не удалось.
РПК-16
По словам представителей концерна "Калашников", концепт нового ручного пулемета был сформирован к 2015 году. Вместе с новыми прицелами и стволами в пулемете предусматривался магазин повышенной вместимости на 100 патронов, а также дополнительное снаряжение, позволяющее адаптировать пулемет к экипировке военнослужащего.
В 2016 году "Калашников" создал РПК-16 — легкий ручной пулемет под патрон 5,45 х 39 мм, разработанный в развитие новой версии автомата АК-12. Впервые он был представлен широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". По данным производителя, оружие, которое можно использовать одновременно как ручной пулемет, и как штурмовую винтовку, создали на основе опыта современных вооруженных конфликтов.
По данным концерна "Калашников", в отличие от автомата РПК-16 предназначен для более высокой плотности автоматического огня и большей эффективной дальности стрельбы. Основной способ применения РПК-16 — стрельба с упора (с сошек) с сохранением возможности ведения огня с рук.
При этом, как отмечают разработчики, любой боец, знакомый с автоматами Калашникова, сможет сразу же без проблем начать эксплуатировать и этот пулемет.
РПК-16 оснащен телескопическим четырехпозиционным прикладом, который складывается влево. Планка Пикатинни (рельсовое крепление для прицелов и прочих принадлежностей) на крышке ствольной коробки жестко крепится в двух местах, обеспечивая стабильную среднюю точку попадания при снятии и установке.
Для пулемета впервые в истории отечественного оружия разработаны два типа стволов — длинный и короткий (штурмовой). Их можно менять при неполной разборке оружия буквально за пару минут, фиксация ствола в ствольной коробке — поперечным клином.
Питание патронами — из магазинов, совместимых с автоматами Калашникова калибра 5,45 мм, включая коробчатые магазины на 30 и 45 патронов и специально созданные для РПК-16 барабанные магазины емкостью 95 патронов. Пулемет может комплектоваться прибором малошумной стрельбы (глушителем) для проведения специальных операций.
Сочетание штатного оптического прицела, тяжелых стволов и стрельбы с закрытого затвора дает возможность при стрельбе одиночными выстрелами использовать РПК-16 и как аналог снайперской винтовки, позволяющей поражать цели одиночными выстрелами на дистанциях до 500 метров.
В начале 2018 года бывший генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС о том, что концерн и Министерство обороны Российской Федерации подписали контракт на поставку новейших ручных пулеметов РПК-16.
РПЛ-20
По итогам опытной эксплуатации РПК-16 Министерство обороны уточнило требования к оружию. Главным из них стала замена магазина барабанного типа на ленточный, чтобы максимально облегчить вес пулемета.
С учетом всех замечаний "Калашников" представил новую модель, которая получила название РПЛ-20 — ручной пулемет ленточный 20-го года. В версии, которая сейчас проходит испытания, предусмотрена смена ствола, установлен двухсторонний предохранитель, складной приклад с регулируемой щекой. Был существенно уменьшен и вес оружия.
Чтобы повысить устойчивость пулемета при ведении огня, в том числе при стрельбе из неустойчивых положений, конструкторы уменьшили расстояние между осями канала ствола и газового двигателя.
Длина планки Пикатинни на основной корпусной детали пулемета позволяет устанавливать как современные, так и перспективные прицельно-приборные комплексы. Конструкция пулемета обеспечивает стабильность планки относительно ствола, такое решение призвано уменьшить погрешности при ведении стрельбы.
В начале 2021 года стало известно, что РПЛ-20 частично войдет в состав перспективной экипировки "Сотник".
В дальнейшем "Калашников" планирует создать модификации РПЛ-20 под патроны 7,62 х 39 и 5,56 х 45, которые в перспективе могут заинтересовать иностранных заказчиков. Россия пока не является поставщиком легких пулеметов, и у "Калашникова" есть возможность выйти на этот очень конкурентный рынок со своей продукцией — отмечают в концерне.
По данным концерна "Калашников", в России РПЛ-20 будет использоваться в подразделениях Сухопутных войск, ВДВ и Силах специальных операций.
Василий Кучушев