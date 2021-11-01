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Путин: уровень оснащения ВМФ РФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ РФ современным вооружением к 2027 году должен превысить 70%.

"Последовательно повышается программа модернизации флота, в целом к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%", - сказал глава государства на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК в понедельник.

По словам Путина, долю современного оружия и техники в войсках ПВО и ПРО доведут не менее, чем до 80% на рубеже 2025-2027 годов.

"Существующие темпы перевооружения войск ПВО и ПРО позволят на рубеже 2025-2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее, чем до 80%", - сказал Путин.

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