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В Думу внесли законопроект о праве срочников заключать контракт с ФСБ

По мнению депутата Василия Пискарева, распространение этой нормы на ФСБ "послужит ее кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами"
© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о предоставлении военнослужащим-срочникам, проходящим службу по призыву, права заключить контракт с ФСБ России. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, который является одним из авторов инициативы.

"Военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагают предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ", - говорится в сообщении.

Как отметил Пискарев, авторы инициативы учли сложившуюся практику, "когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают еще в период прохождения службы заключить контракт". Такая практика существует сейчас как в ВС РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в СВР и ФСО, отметил он. По мнению депутата, распространение этой нормы на ФСБ "послужит ее кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами". Соавтором инициативы также выступил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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