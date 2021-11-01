Глава ФСВТС считает, что брошенное США оружие в Афганистане может попасть на черный рынок

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Брошенное в Афганистане американское вооружение может попасть на нелегальный рынок и стать проблемой для всего мира, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев в интервью РБК , которое будет опубликовано во вторник.

"То, что американцы бросили на такую сумасшедшую сумму вооружения и военную технику - это стало огромной проблемой не только Афганистана теперь, а вообще для всего мира. В том числе потому, что на территории Афганистана действуют различного рода международные террористические организации и не исключено, что это оружие попадет и в их руки тоже, если уже не попало", - сказал Шугаев.

По его словам, "это вооружение может попасть и на нелегальный рынок".

"То есть, может оказаться в любой точке мира. Не исключено, что нас ждут очень неприятные сюрпризы. Тем более, что технику Соединенные Штаты там оставили весьма нешуточную", - подчеркнул глава ФСВТС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода военнослужащих США из Афганистана в этой стране осталось современное вооружение на сумму более $85 млрд. Такую же цифру ранее назвал ряд СМИ со ссылкой на экс-президента США Дональда Трампа.