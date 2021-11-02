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Глава ФСВТС заявил, что около десяти стран проявляют интерес к покупке системы ПВО С-400

Процедура подписания контракта на продажу С-400 иностранным заказчикам является многоступенчатой и сложной, подчеркнул Дмитрий Шугаев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Десяток стран проявляет интерес к покупке российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом сообщил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Десяток стран проявляют весьма живой интерес", - сказал он.

Как пояснил Шугаев, процедура подписания контракта на продажу систем С-400 иностранным заказчикам является многоступенчатой и сложной. Учитываются всевозможные условия и детали потенциальной поставки, наличие определенных заделов у промышленности на предмет загруженности по линии гособоронзаказа, который остается в приоритете. "Таким образом: десять заявок - это не десять стран, уже готовых подписать контракт", - отметил глава ФСВТС.

Он также сказал, что не видит никаких препятствий для потенциальных поставок системы С-400 в Белоруссию.

Теги
РоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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