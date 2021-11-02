С-400 и "Панцирь-С1" были наиболее популярны у зарубежных заказчиков в 2021 году

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны С-400 и комплексы "Панцирь-С1" стали самым популярным российским вооружением у иностранных заказчиков в 2021 году. Об этом сообщил в интервью РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Наши системы ПВО С-400. Ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые доказали свою эффективность, в частности, по уничтожению беспилотников. Вся наша линейка авиации, а это минимум 50% нашего объема продаж. По-прежнему серьезным спросом пользуются противотанковые "Корнеты", РСЗО "Смерч" и другие наши комплексы управляемого оружия", - сказал Шугаев, отвечая на вопрос про самую популярную военную продукцию в этом году.

Он отметил, что повышенный спрос на системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы говорит о том, что изменился метод ведения войны. "Сейчас мы видим, что наступила эра беспилотников и роботов. Чем больше используются БПЛА и робототехнические комплексы - а воздушные дроны, к примеру, применяются сегодня повсеместно, - тем больше появляется необходимость в средствах поражения и радиоэлектронного подавления", - сказал директор ФСВТС.