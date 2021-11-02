Источник: российский истребитель Checkmate представят на Dubai Airshow 2021

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ростех впервые представит новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate ("Шах и мат" в переводе с английского) на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Объединенные Арабские Эмираты - отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров. Планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций - участников салона, а также открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев сообщил, что потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. Новый самолет востребован на ряде рынков. В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в т. ч. открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет ЛТС совершит в 2023 году.