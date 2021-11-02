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Комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабли условного противника в Черном море

Военнослужащие нанесли ракетный удар по корабельной группировке с выполнением электронных пусков

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" Черноморского флота в ходе учений уничтожили надводные корабли условного противника, нанеся ракетный удар по морским целям с выполнением электронных пусков. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе флота.

"Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" из состава ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учения по уничтожению группы надводных кораблей условного противника в акватории Черного моря", - говорится в сообщении. Военнослужащие отработали нанесение синхронных ракетных ударов по корабельной группировке с выполнением электронных пусков ракет.

В роли кораблей условного противника выступили корабли Черноморского флота, отметили в пресс-службе. В ходе учений боевые расчеты также совершили марши, выполнили инженерное оборудование и маскировку позиций.

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