Путин проведет оборонное совещание по разработке и использованию беспилотников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совещание по оборонной тематике, которое во вторник проведет президент РФ Владимир Путин, будет посвящено беспилотникам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент продолжает работать в Сочи. "[Путин] продолжает проводить совещания по вопросам развития наших вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в середине дня он начнет совещание, которое будет целиком посвящено беспилотникам", - указал представитель Кремля.

По его словам, на встрече будет обсуждаться разработка новых моделей, оснащение вооруженных сил беспилотниками, а также способы борьбы с такой техникой.