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Путин 3 ноября проведет заключительное совещание в серии встреч оборонной тематики

Тематические совещания по обороне ежегодно проходят в мае и ноябре

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 3 ноября, завершит очередную серию совещаний по оборонной тематике, которая проходит в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра [состоится] заключительное", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о длительности текущей серии таких мероприятий.

По традиции президент дважды в год - в мае и ноябре - проводит тематические совещания по обороне. До начала пандемии коронавируса они периодически сопровождались выездом на предприятия и объекты ОПК. Прошлая серия таких совещаний состоялась в мае этого года, в течение трех дней обсуждались, в частности, основные направления развития вооруженных сил на долгосрочный период, реализация гособоронзаказа, а также вопросы военно-транспортной авиации и тематика высокоточного оружия большой дальности.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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