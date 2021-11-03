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Источник: ВМФ России в 2022 году получит две атомные подлодки - стратегическую и ударную

Они войдут в состав Тихоокеанского флота

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая российская судостроительная верфь "Севмаш" в 2022 году передаст Военно-морскому флоту России две атомных подводных лодки - стратегическую "Генералиссимус Суворов" проекта 955А (шифр "Борей-А") и ударную "Красноярск" проекта 885М (шифр "Ясень-М"). Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству.

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"В существующих планах на 2022 год предусмотрена передача флоту одного "стратега" - атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" - и одного "ударника" - многоцелевой атомной подводной лодки "Красноярск", - сказал он.

По его словам, обе подлодки войдут в состав Тихоокеанского флота.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Известно, что до завершения 2021 года ПО "Севмаш" передаст ВМФ РФ три атомных субмарины - "Князь Олег" проекта 955А, "Новосибирск" проекта 885М и подлодку специального назначения "Белгород" - носитель суперторпед "Посейдон".
В настоящее время в боевом составе ВМФ России 4 субмарины проектов 955 и 955А. Пятая - "Князь Олег" - будет передана флоту в декабре 2021 года. Каждый из кораблей несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Также "Севмаш" ведет строительство шести АПЛ проекта 885М. Первая серийная субмарина проекта 885М "Новосибирск" проходит испытания.
 

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