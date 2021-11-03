В ОАК прокомментировали продажу земель корпорации "МиГ" в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продажа территории бывшего авиазавода "МиГ" в Москве не повлияет на выполнение контрактных обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом ТАСС сообщили в ОАК, комментируя объявление торгов.

Как следует из материалов сайта ООО "РТ-капитал", которое занимается продажей активов Ростеха, ОАК выставило на торги три земельных участка общей площадью 57,7 га и 134 объекта недвижимости. Начальная цена лота - 35,5 млрд рублей. Заявки принимаются до 3 декабря, торги назначены на 6 декабря.

"Актив реализуется в рамках утвержденной правительством программы финансового оздоровления ПАО "ОАК". Территория выведена из промышленной эксплуатации, производство техники на этой площадке завершено несколько лет назад. Продажа площадки не повлияет на выполнение контрактных обязательств корпорации", - заявили в ОАК.

В корпорации отметили, что востребованное оборудование и ключевые специалисты перераспределены на современные производства в контуре РСК "МиГ" в подмосковных Луховицах и Нижнем Новгороде, где продолжается серийный выпуск авиационной техники.