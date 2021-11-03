Минобороны Литвы сообщило, что ВВС НАТО в октябре два раза сопровождали самолеты РФ

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Истребители НАТО, размещаемые на основе ротации на литовской авиабазе Зокняй, в октябре два раза сопровождали российские военные самолеты, говорится в опубликованном в среду отчете Минобороны Литвы о ситуации в воздушном пространстве страны.

По данным ведомства, для сопровождения российских бортов несущие с начала сентября дежурство в Литве истребители ВВС Дании с четырьмя истребителями F-16 и ВВС Португалии с такой же техникой в воздух поднимались 18 и 29 октября.

Такое сопровождение является рутинной процедурой. В сентябре это произошло девять раз, в августе - семь, в июле - 22 раза, а в апреле вообще не потребовалось. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран - членов альянса базируются на базе Зокняй. С апреля 2014 года вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.