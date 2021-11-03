Российские военные узнали о готовящейся провокации "Белых касок" в Идлибе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Члены организации "Белые каски" готовят провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить правительственные силы в неизбирательных ударах по мирному населению. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", - отметил он.

По словам адмирала, отбор участников постановочных съемок осуществляется в населенных пунктах Кафр-Кермин и Сармада провинции Идлиб. "Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации", - добавил он.

Кулить также сообщил, что два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли в среду ракетный удар из района Голанских высот по объектам тылового обеспечения сирийских правительственных сил. Потерь среди сирийских военнослужащих нет, в результате удара причинен незначительный материальный ущерб.

По словам российского военного, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 4 обстрела со стороны позиций террористической группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в РФ). В провинции Идлиб зафиксирован один обстрел, в провинции Латакия - три обстрела.