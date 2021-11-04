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Военные РФ следят за действиями корабля США Mount Whitney в Черном море

Шестой флот США ранее сообщил, что корабль направился в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО
Корабль ВМС США "Mount Whitney" EPA/LUSA/JOAO RELVAS/jr/kr
Описание
Корабль ВМС США "Mount Whitney"
© EPA/LUSA/JOAO RELVAS/jr/kr

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США, зашедшего в четверг в акваторию Черного моря. Об этом сообщили журналистам в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

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"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями штабного корабля "Маунт Уитни" (Mount Whitney) ВМС США, зашедшего 4 ноября в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

Ранее Шестой флот США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Кроме того, российские военные следят за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего 30 октября в Черное море также для участия в совместных операциях с Североатлантическим альянсом.

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