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Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится модернизированными корветами

Флот также получит в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Надводная составляющая Тихоокеанского флота России до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380. Строительство серии этих корветов идет на "Северной верфи" и Амурском судостроительном заводе, сообщил в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Надводная составляющая Тихоокеанского флота до 2027 года пополнится 12 корветами проектов 20385 и 20380", - говорится в сообщении. "Корабли этого класса уже поступают в состав Тихоокеанского флота. Они обладают рядом уникальных характеристик, которые позволяют существенно поднять уровень эффективности действий надводных сил Тихоокеанского флота в составе разнородных группировок и отрядов боевых кораблей", - добавили в ведомстве.

Также Тихоокеанский флот получает в свой состав и новейшие корабли противоминной обороны проекта 12700.

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