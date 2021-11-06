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Пандемия COVID-19

Военные РФ перевезли в 2021 году более 300 заболевших ковидом людей в тяжелом состоянии

По данным министерства обороны, пациентов перевозили по неотложным показаниям, в том числе из отдаленных районов, где нет специализированной помощи

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская военная авиация в начала года эвакуировала более 300 гражданских пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии из разных регионов страны. Об этом в субботу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"В текущем году медицинской службой Вооруженных сил РФ выполнено 136 самолетных и вертолетных рейсов, в ходе которых эвакуировано из разных регионов страны свыше 300 пациентов из числа гражданского населения с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, пациентов перевозили по неотложным показаниям, в том числе из отдаленных районов, где нет специализированной помощи.

Заболевших везли в авиамодулях, оснащенных медицинской и кислородной аппаратурой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких и системой дефибрилляции. Такие модули позволяют перевозить пациентов без прерывания лечения, добавили в министерстве.

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РоссияПандемия COVID-19
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