Учения по отражению нападения боевиков состоялись на 201-й базе России в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Учения по отражению нападения незаконного вооруженного формирования на объекты 201-й российской военной базы состоялись в Таджикистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"В ходе состоявшихся учений командованием соединения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения", - говорится в сообщении.

По замыслу учений, группа условного противника на автомобилях пыталась незаконно проникнуть на территорию воинской части через контрольно-пропускной пункт, применив огнестрельное оружие. Получив сигнал тревоги, подразделение по противодействию терроризму на бронетранспортерах БТР-82А прибыло к месту нападения и выполнило задачи по блокированию НВФ, взяв его в кольцо. Подгруппы обеспечения провели химическую разведку на наличие в воздухе отравляющих веществ, а также разминирование подходов и подступов к территории воинской части. Российские военнослужащие задействовали расчет БЛА "Тахион", который помогал осуществлять управление группами захвата и огневого прикрытия, что позволило в кратчайшие сроки обезвредить условных террористов на захваченном КПП.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.