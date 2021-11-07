{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу: зарубежные военные корабли в Черном море пытаются проверить защиту южных границ РФ

В Черном море находятся два корабля ВМС США - командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter
Министр обороны России Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Заходящие в Черное море корабли с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран пытаются проверить защиту Черноморского побережья и юга России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На эту тему

"Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

"Но если говорить еще точнее, то, конечно, это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны", - продолжил министр.

Шойгу подчеркнул, что "они в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах".

"Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить", - добавил глава Минобороны.

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США - командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота. Ранее Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Пандемия COVID-19
Борисов: предприятия ОПК не могут уйти на локдаун из-за обязательств по гособоронзаказу
Как отметил вице-премьер РФ, поэтому на них так важно соблюдать все меры по борьбе с коронавирусом
Читать полностью