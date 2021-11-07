ВМФ РФ отразил "ракетный удар" по Севастополю на фоне захода кораблей США в Черное море

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от ракетного удара условного противника, говорится в воскресенье в сообщении пресс-службы ЧФ.

На данный момент в Черном море находятся два корабля ВМС США - флагманский командный корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни") и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ("Портер"), за действиями которых следят силы и средства Черноморского флота. Ранее Шестой флот США сообщил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

"Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" Черноморского флота провел учение по прикрытию пункта базирования кораблей от авиационного удара условного противника. По замыслу учения, центр управления Черноморского флота получил данные по взлету группы самолетов "противника" в направлении Крымского полуострова. Сигнал о приближении авиагруппы условного противника был передан на все корабельные силы флота для эффективного распределения целей, средства ПВО на фрегате "Адмирал Эссен", выполняющего задачи в море, также были приведены в боевую готовность", - говорится в сообщении.

В ходе тренировки расчет ПВО фрегата взял на сопровождение и уничтожил авиацию условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны корабля от всех средств воздушного нападения. Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

В завершении учения экипаж фрегата на ходу отработал действия по посадке на палубу и взлету противолодочного вертолета Ка-27М. Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота, заключили в пресс-службе.