Разведку у границ России за неделю вели 54 самолета и беспилотника

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за неделю обнаружили более 50 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ РФ. Такие данные Минобороны России приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вел 31 самолет-разведчик и 23 беспилотных летательных аппарата иностранных государств.

Два раза из состава дежурных сил по ПВО были подняты истребители, чтобы не допустить нарушения госграницы РФ. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По информации издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.