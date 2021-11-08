В ЮВО рассказали, что авиачасти в Крыму на 100% оснащены новейшими воздушными судами

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Авиационные части, дислоцированные на Крымском полуострове, оснащены новейшими воздушными судами на 100%, а в целом по округу доля новой техники превысила 70%, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

"Дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО на 100% оснащены современными типами самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации", - приводит издание слова Дворникова.

Он подчеркнул, что перевооружение войск является одним из приоритетов, "учитывая сложную военно-политическую обстановку в зоне ответственности Южного военного округа". "Сегодня оснащенность войск нашего округа новейшими видами вооружения достигла отметки в 71% и является самой высокой среди военных округов. Только в минувшем году в соединения и воинские части ЮВО поступило более 1,5 тыс. единиц новейших образцов ВВСТ, включая корабли, самолеты, вертолеты, различную бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и многое другое", - отметил Дворников.

По его данным, также все объединения, соединения и воинские части ЮВО в настоящее время обладают современными, мобильными средствами вооружения, "которые позволяют в любой момент на любом операционном направлении оперативно создать мощную группировку, способную надежно защитить интересы Российской Федерации".

Он добавил, что также совершенствуется боевая подготовка подразделений и происходит оптимизация системы управления войсками в целом. "В состав командных пунктов объединений включены группы управления разведывательно-ударными действиями, применения авиации, ПВО, флота и планирования огневого поражения. Выстроенная таким образом работа позволяет обеспечить непрерывность управления, сократить цикл принятия решений и повысить оперативность выполнения задач", - пояснил командующий.