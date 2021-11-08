В Татарстане начались миротворческие учения стран ОДКБ "Нерушимое братство - 2021"

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Взаимодействие и сплоченность государств - членов ОДКБ и укрепление союзничества в военной сфере сейчас как никогда важны для нейтрализации потенциальных угроз, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин на открытии учений "Нерушимое братство - 2021".

8 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища стартовали совместные учения с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2021". Для отработки совместных действий привлекаются воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

"Для нейтрализации потенциальных угроз в нынешних условиях как никогда востребованы взаимодействие и сплоченность государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, а также динамичное наращивание союзничества в военной сфере. От нас требуется полная готовность в любой момент обеспечить безопасность и поддержать мир в наших странах", - сказал Лапин на открытии.

Командующий добавил, что на учениях военнослужащие поэтапно отработают планирование и проведение миротворческой операции с учетом опыта, приобретенного в Сирии и Нагорном Карабахе войсками Центрального военного округа.

"Для проведения совместных действий из воинских контингентов шести государств в кратчайшие сроки мы создадим мощную разнородную группировку войск с единой системой управления, способную оперативно выполнять весь спектр задач по борьбе с международным терроризмом, преодолению конфликтов и защите мирного населения", - отметил генерал-полковник.

Об учениях

Основу российского воинского контингента на учениях составляют военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учениях от российской стороны задействовали силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, военной полиции ЦВО.

Завершатся учения, которые пройдут с 8 по 12 ноября, тактическим эпизодом блокирования населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их уничтожения.

Всего в маневрах принимают участие около 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран - участниц ОДКБ, а также до 300 единиц вооружения, в том числе восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24 и два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.