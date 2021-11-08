"Вертолеты России" модернизировали Ка-226Т для Индии

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") модернизировал легкий вертолет Ка-226Т для Индии, значительно снизив его массу. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") Андрей Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Переработали машину, облегчили под их [индийской стороны] требования, она стала на 400 кг легче для использования в горах", - сказал Богинский.

Глава холдинга напомнил, что ранее Россия и Индия создали совместное предприятие по производству Ка-226Т. "Соответственно было сделано совместное предприятие в 2017 году в Индии. Мы провели большую работу с индийскими компаниями по локализации систем этого вертолета", - добавил Богинский.

Совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited холдинга "Вертолеты России", "Рособоронэкспорта" и индийской корпорации HAL было создано в Индии в мае 2017 года для реализации проекта по локализации производства вертолетов Ка-226Т.

В 2015 году Россия и Индия подписали межправительственное соглашение о поставках индийской стороне легких вертолетов Ка-226Т и локализации на ее территории выпуска таких машин. Документ предполагает поставку 60 вертолетов российского производства и производство в Индии еще 140 машин с уровнем локализации 50-70%. Москва также предлагала Нью-Дели рассмотреть возможность выпуска на индийских мощностях морского варианта Ка-226Т для ВМС.