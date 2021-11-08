Модернизированный легкий вертолет Ка-226Т совершил первый полет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Глубоко модернизированный вертолет Ка-226Т совершил первый полет, говорится в сообщении холдинга "Вертолеты России" (входит в ГК "Ростех").

"Глубоко модернизированный легкий вертолет Ка-226Т, разработка которого ведется холдингом "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех", приступил к летным испытаниям и совершил первый полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов". Это первая российская винтокрылая машина, конструкторская документация которой полностью велась в цифровом виде", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в "Вертолетах России", у модернизированного вертолета улучшены аэродинамические характеристики, в также изменены конструкция планера и фюзеляжа.

"Значительно обновлена и несущая система машины - Ка-226Т получил новую колонку несущего винта, лопасти и главный редуктор, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности", - отметили в "Вертолетах России".

Кроме того, вертолет оснащен обновленным электронным оборудованием.

"Ка-226Т имеет соосную схему несущих винтов, которая обеспечивает хорошую управляемость в условиях разреженного воздуха, устойчивость к сильному боковому ветру, высокую скороподъемность, возможность взлета и посадки на площадки, расположенные на больших высотах. Также вертолет Ка-226Т высокоэффективен при полетах над водной поверхностью. Он может осуществлять взлет и посадку на палубу даже небольших морских судов", - отметили в холдинге.