Участвующий в испытаниях ракеты "Циркон" фрегат Северного флота прибыл в Белое море

МУРМАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу для продолжения испытаний современного вооружения морского базирования, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.

Ранее Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках новой гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", а в ноябре 2021 года президент Владимир Путин анонсировал поставки новейшего вооружения для ВМФ РФ с 2022 года.

"Фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил переход из главной базы флота Североморска на Кольском полуострове в город Северодвинск на Белом море для продолжения программы испытаний современного вооружения морского базирования", - говорится в сообщении.

В конце октября фрегат "Адмирал Горшков" отработал зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям новым комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море. Также экипаж корабля провел совместные тренировки с личным составом отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка, обеспечив ночные полеты вертолетов Ка-27 на палубу фрегата во время стоянки в Кольском заливе.

Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Это первый боевой корабль океанской зоны, полностью спроектированный и построенный в современной России. Корабли данного проекта обладают большим модернизационным потенциалом, в том числе как носители перспективных средств оружия морского базирования. В настоящее время в составе соединения ракетных кораблей Северного флота действуют два корабля проекта 22350: "Адмирал Горшков" и "Адмирал флота Касатонов".