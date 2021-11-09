Источник: программа испытаний МБР "Сармат" изменена

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Программа испытаний новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" изменена, вместо двух пусков в 2021 году запланирован один. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) на текущий год в декабре запланирован один пуск. В 2022 году в рамках ЛКИ и государственных испытаний планируется выполнить пять пусков", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в случае их успеха будут приняты решения о принятии ракетного комплекса на вооружение и постановке первого полка "Сарматов" на боевое дежурство в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок (ШПУ). Планируется, что позднее количество ШПУ в этом полку будет доведено до штатного.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что в рамках ЛКИ до конца 2021 года будут выполнены два пуска "Сармата" с космодрома Плесецк. В июне генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов сообщил ТАСС, что ЛКИ ракеты намечены на III квартал 2021 года. В августе глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

Ракета "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.