ZALA Aero испытала морской ударный беспилотник КУБ-БЛА

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в группу компаний (ГК) "Калашников") испытала морскую модификацию барражирующего боеприпаса КУБ-БЛА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Действительно, компания Zala Aero разработала и испытала морскую версию КУБ-БЛА. Концепция была представлена на Международном форуме "Армия-2021", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в "Калашникове", комплекс КУБ-БЛА является многоцелевой системой. "Комплекс КУБ-БЛА - это универсальное средство поражения. Благодаря компактным габаритам КУБ запускать его можно даже с десантно-штурмовых катеров", - добавили в пресс-службе.

В ГК подчеркнули, что КУБ-БЛА может применяться в составе "роя" беспилотников.

Скорость полета КУБ-БЛА может достигать 80-130 км/ч. При этом продолжительность его работы составляет 30 минут, максимальная полезная нагрузка - 3 кг.

После запуска беспилотник может барражировать в воздухе, обнаруживая цель, а затем атаковать ее из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории.