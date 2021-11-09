Более 2 тыс. современных радиостанций "Азарт" поступили в войска ЦВО в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) в нескольких субъектах РФ, а также российская военная база в Таджикистане получили более 2 тыс. цифровых портативных радиостанций шестого поколения "Азарт-П1" с начала года. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Новые средства связи пришли на замену радиостанций более ранних модификаций, стоявших на вооружении подразделений общевойсковых объединений и воинских частей в Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Самарской и Оренбургской областей, а также российской военной базы в Таджикистане", - говорится в сообщении, где уточняется, что всего было поставлено более 2 тыс. единиц.

Радиостанции "Азарт-П1" предназначены для засекреченной связи тактического звена и способны работать в температурном диапазоне от минус 50 до плюс 50 градусов. Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов. Она сопрягаются со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способны принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды и определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия - до 4 км.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов РФ в трех федеральных округах. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.