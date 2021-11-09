Прототип российского истребителя Checkmate установили в павильоне авиасалона Dubai Airshow

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Прототип российского однодвигательного истребителя Checkmate доставили на авиасалон Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Видео подготовки новейшего самолета к показу в Дубае распространила во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Самолет доставлен в Dubai World Central самолетом Ан-124 и в настоящий момент готовится к показу на выставке. За рубежом перспективный авиационный комплекс демонстрируется впервые. Планируется ряд закрытых презентаций для потенциальных заказчиков и открытый показ с участием СМИ", - сказали в пресс-службе.

На видео прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate запечатлен в павильоне международного авиасалона Dubai Airshow. На кадрах видна застройка павильона, в центре экспозиции установлена машина в чехле.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил, что потенциальные иностранные заказчики проявляют повышенный интерес к новейшему российскому однодвигательному истребителю пятого поколения Checkmate. По его словам, новый самолет востребован на ряде рынков. В парках военно-воздушных сил многих стран, в том числе Южной Америки, существует потребность в самолетах такого класса.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Планируется, что он составит конкуренцию американскому истребителю F-35A Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Ожидается, что первый полет ЛТС совершит в 2023 году.