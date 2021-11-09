{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу: модернизация подводного крейсера "Иркутск" продлит срок его службы на 10 лет

По словам министра обороны, корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Срок службы многоцелевого атомного подводного крейсера "Иркутск" проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота после его ремонта и модернизации на дальневосточном заводе "Звезда" продлится минимум на 10 лет. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Модернизация крейсера позволит продлить срок его эксплуатации минимум на 10 лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", - сказал он.

По словам министра, корабль планируется оснастить новейшим ракетным, торпедным и радиотехническим вооружением, а также современными средствами связи, что существенно повысит его боевую эффективность.

В ходе селекторного совещания были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с введением корабля в строй, в том числе сроки его испытаний после ремонта и модернизации на дальневосточном заводе "Звезда".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Черноморский флот контролирует действия кораблей ВМС США в Черном море
Читать полностью