"Нашшаб", "Терминатор" и "Квады". На рынке противотанковых систем появился новый игрок

Мировой рынок противотанковых систем достаточно емкий, но он давно уже поделен ведущими мировыми производителями из США, Израиля, России, Франции, Швеции и ряда других стран. В 2015–2020 годах этот рынок демонстрировал умеренный рост и, как отмечают ведущие аналитические центры, будет расти в среднем на 4% в течение 2021–2026 годов. Однако в последние годы на этом рынке неожиданно появился новый игрок, которым стала иорданская компания Jadara. Появление и становление этой компании во многом связано с тем, что в начале 2000-х годов король Иордании Абдалла II заинтересовался российскими реактивными противотанковыми гранатометами (РПГ). По инициативе короля к разработке на территории Иордании нового гранатомета были привлечены специалисты российского НПО "Базальт" (занимается производством гранатометов, мин и авиабомб — прим. ТАСС) и за короткое время иорданско-российское сотрудничество привело к созданию уникального на тот период времени гранатомета РПГ-32 под названием "Хашим", которое иорданская сторона затем сменила на "Нашшаб". "Нашшаб" "Нашшаб" (Nashshab) стал первым в мире мультикалиберным гранатометом ближнего боя с боеприпасами двух калибров — 72 мм и 105 мм. При суммарной массе снаряженного гранатомета 12,4 кг и длине 1 200 мм максимальная дальность действия РПГ составляет до 700 м, а эффективная дальность 350 м. Масса пускового устройства с прицелом составляет 3 кг. Боеприпасы оснащены термобарическими (ТБГ-32В) или тандемными противотанковыми (РГ-32В) боевыми частями (БЧ). Пусковая установка рассчитана на 250 выстрелов, но реально может выдержать до 500 выстрелов.

Описание Партия РПГ "Нашшаб" © Николай Новичков/ТАСС

Средняя бронепробиваемость за динамической защитой кумулятивной гранатой калибра 105 мм превышает 650 мм. Этой же гранатой обеспечивается пробитие бетонной плиты толщиной 1 500 мм или кирпичной стены толщиной 2 000 мм. "Нашшаб" может стрелять и термобарическими боеприпасами, которые в отличие от зарубежных аналогов могут поражать не только бронированную технику, но и весь спектр целей противника на поле боя. Это, в частности, все типы фортификационных сооружений, живая сила и боевая техника. Производство иорданских гранатометов организовано на заводе компании Jadara Equipment and Defence Systems, который был построен в 40 км от Аммана. Инфраструктура завода предусматривает производство не только гранатометов различных типов, но и других систем вооружений, оптических прицельных систем, стрелкового оружия.

Описание Председатель совета директоров компании Jadara Equipment and Defence System Марк Волошин и гранатомет "Нашшаб" (РПГ-32) © Николай Новичков/ТАСС

Как рассказал ТАСС глава и владелец компании Jadara Марк Волошин, завод под Амманом рассчитан на ежегодный выпуск 60 тыс. гранатометов "Нашшаб", что обеспечивает не только потребности иорданской армии, но и выполнение экспортных контрактов. В частности, Jadara реализует целую серию экспортных контрактов на поставку гранатометов, в том числе для некоторых стран ближневосточного региона, Азии и Африки. "Терминатор" Освоение выпуска гранатометов "Нашшаб" и создание собственного конструкторского бюро позволило расширить линейку выпускаемой продукции. Сегодня компания занимается разработкой высокотехнологичных систем вооружения как для иорданской армии, так и для зарубежных заказчиков. В частности, как сообщил Марк Волошин, на основе опыта, полученного при создании гранатомета "Нашшаб", был создан, испытан и успешно запущен в серийное производство новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Терминатор" (Terminator). Противотанковая ракета имеет калибр 107 мм и максимальную дальность полета 2 500 м. Время полета на максимальную дальность не превышает 13 сек. Комплекс доступен в двух вариантах, в том числе с ракетой, оснащенной тандемной кумулятивной боевой частью, а также с ракетой с осколочно-фугасной боевой частью. Среднее бронепробитие кумулятивной БЧ составляет 500 мм, осколочно-фугасной БЧ — 50 мм.

Описание Ракета и пусковой контейнер ПТРК "Терминатор" © Николай Новичков/ТАСС

Масса снаряженного ПТРК с противотанковой ракетой составляет 16 кг, с ракетой, имеющей осколочно-фугасную БЧ, — 15,5 кг. Переносная версия комплекса устанавливается на пусковом устройстве массой 5,6 кг, которое крепится на станке массой 6,3 кг с тремя опорами. Наведение на цель обеспечивается полуактивной лазерной системой, которая после пуска ракеты требует от оператора держать цель в прицеле. Масса прицела с лазерным устройством подсветки цели составляет 7,2 кг. "Терминатор" может оснащаться приборами дневного и ночного видения, которые также производятся на заводе компании. "Квады" Создание и освоение серийного производства противотанковых комплексов "Нашшаб" и "Терминатор" позволило специалистам компании предложить новые варианты дальнейшего развития этих систем. В частности, на базе гранатометов "Нашшаб" были созданы четырехствольные ПТРК "Квад-1" (Quad-1) и "Квад-2" (Quad-2) с различным расположением пусковых контейнеров.

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В "Квад-1" массой 122 кг пусковые контейнеры располагаются попарно по обеим сторонам от прицельного устройства (конфигурация 2 х 2), в то время как в "Квад-2" массой 109 кг все четыре пусковых контейнера расположены горизонтально (конфигурация 4 х 1). Оба комплекса состоят из четырех снаряженных пусковых контейнеров, а также комплекса прицелов, в том числе дневного телевизионного канала, ночного канала и лазерного дальномера. С помощью дистанционного пульта управления оба комплекса могут управляться по проводам с расстояния 300 м. Оба ПТРК "Квад" можно устанавливать на мобильные платформы, в частности бронеавтомобили, а также применять в стационарном варианте. При установке на бронеавтомобиль этот комплекс фактически становится дистанционно-управляемым боевым модулем. Наведение счетверенной пусковой установки осуществляется аналогично базовой версии. Оператор применяет встроенный лазерный дальномер для определения дальности до цели, после чего компьютер расчета траектории полета реактивной гранаты вычисляет необходимый угол возвышения.

Описание Бронеавтомобиль "Пантера" с боевым модулем "Квад Терминатор" © Николай Новичков/ТАСС