"Русские витязи" вылетели в Дубай, где выступят на международном авиасалоне

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" вылетели в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)), где продемонстрируют возможности истребителей Су-30СМ на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

За гранью дозволенного летают только наши истребители.

За гранью дозволенного летают только наши истребители. "Русские витязи" о виражах в небе

"В ходе авиасалона экипажи Воздушно-космических сил выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ. Летчики пилотажной группы "Русские витязи" покажут групповые фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "бочка", "вираж" на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Летчики покажут наиболее зрелищные элементы, например фигуры "зеркало", "колокол", роспуск, а также проход на малой высоте и предельно малой скорости", - говорится в сообщении.

Группа вылетела на истребителях из подмосковной Кубинки, во время перелета пилоты сделают одну промежуточную посадку. Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставит к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет в Дубае с 14 по 18 ноября.