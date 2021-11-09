Путин акцентировал внимание на поставках в войска систем ПВО С-500 и С-550

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещаний в Сочи с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сделал акцент на важности поставок в Вооруженные силы РФ систем ПВО С-350, С-500 и С-550. Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

"Рассмотрены меры по адекватному реагированию на изменения обстановки вблизи российских границ. Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", - сказал он.

Система противоракетной обороны ближнего перехвата С-550 (проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны) разрабатывалась в СССР в 1981-1988 годах в ЦКБ "Алмаз". Прекращение работ по этой системе осуществлялось одновременно с закрытием некоторых проектов других советских конструкторских бюро в сфере обороны в рамках советско-американских соглашений. Оборудование опытного образца огневого комплекса системы было демонтировано после 1992 года. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.