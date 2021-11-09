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Кризис в Сирии
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Комплексы "Бук-М2" и "Панцирь-С" сирийской ПВО уничтожили шесть израильских ракет

Агентство SANA ранее сообщило, что израильские ВС нанесли вечером 8 ноября удары по нескольким целям в центральных и прибрежных районах Сирии
© Министерство обороны РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Стоящие на вооружении армии Сирийской Арабской Республики (САР) комплексы российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожили шесть из восьми ракет, выпущенных израильскими истребителями во время авиаудара 8 ноября. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"8 ноября с 20:16 до 20:23 шесть тактических истребителей F-15 ВВС Израиля, нарушив государственную границу САР со стороны Северного Ливана, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам тылового обеспечения правительственных сил САР в провинции Хомс. Дежурными силами сирийских ПВО из находящихся на вооружении вооруженных сил САР комплексов российского производства "Бук-М2" и "Панцирь-С" уничтожено шесть ракет", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.

Кроме того, Кулить сообщил, что сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела террористами правительственных сил в провинции Идлиб. 

"В провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафр-Небель, был ранен один сирийский военнослужащий", - приводятся его слова в сообщении Минобороны РФ.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что израильские ВС нанесли вечером 8 ноября удары по ряду целей в центральных и прибрежных районах Сирии. По сведениям агентства, силы противовоздушной обороны арабской республики "отразили вражеские ракеты, большинство из которых были сбиты". Утверждается, что в результате инцидента "двое сирийских военнослужащих получили ранения, был причинен некоторый материальный ущерб".

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